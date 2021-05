Stop ai disagi sull’A24: riaperta in entrambi i sensi di marcia la galleria Roviano

Carsoli. Il tunnel sulla Roma-L’Aquila, all’altezza dei chilometri 41.355 e 42.052, è stato messo in sicurezza grazie ad un “cubotto”, una struttura provvisoria in cemento armato della lunghezza di circa 160 metri e installata in meno di tre settimane.

Così da giovedì la galleria è dunque tornata percorribile, sia per chi viaggia verso la capitale sia per chi è diretto invece verso il capoluogo abruzzese. Numerosi erano stati i disagi nelle ultime settimane, soprattutto nei week-end per via dell’intensificazione del traffico ed il suo conseguente rallentamento. Nei giorni scorsi sui disagi legati ai numerosi cantieri aperti su A24 e A25 era intervenuto anche il consigliere regionale Simone Angelosante che ha chiesto, tramite la giunta, una sospensione dei lavori durante il fine settimana per porre un freno alla situazione.

L’operazione portata a termine a Roviano è stata resa possibile grazie a un ingente investimento di Strada dei Parchi. La circolazione ora è garantita in entrambe le direzioni nel tratto a confine tra il Lazio e l’Abruzzo, e consentirà una migliore percorribilità dell’intera arteria autostradale in previsione dell’aumento del traffico tra l’ultimo fine settimana di maggio e la festività del 2 giugno, oltre che per l’allentamento delle misure restrittive agli spostamenti causa covid. La struttura provvisoria verrà poi smontata, in data ancora da destinarsi, per eseguire dei veri e propri lavori di manutenzione alla volta del tunnel. Strada dei Parchi, oltre, grazie a una puntuale programmazione, sta portando avanti tutte l’attività di ispezione delle gallerie del tratto autostradale secondo le nuove linee guida, in modo da offrire agli utenti in transito la massima sicurezza e regolarità di percorrenza.