Avezzano. Stop agli spostamenti nelle seconde case, rafforzati i controlli su strade e autostrade. Le imminenti festività pasquali spingeranno molti a tentare di raggiungere le case in montagna o al mare. Per questo il capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ha chiesto di potenziare i controlli per evitare flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali arterie di collegamento extraurbane.

“E’ del tutto evidente – si legge nella circolare – che, nell’attuale contesto emergenziale, in applicazione delle specifiche disposizioni restrittive della libertà di circolazione, tuttora in corso di validità, non sarà possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico”. Al riguardo, “al fine di confermare l’incisività delle misure di contenimento”, si invitano i prefetti a “dedicare la massima attenzione nella predisposizione di mirati piani di rafforzamento della vigilanza e del controllo sui movimenti che possono avere luogo in questo periodo, in modo da garantire un presidio del territorio diffuso e percepibile dalla cittadinanza”.

In particolare, il Viminale sollecita la promozione di “ogni utile iniziativa per assicurare l’osservanza delle previste limitazioni riguardanti gli spostamenti all’interno dello stesso comune e tra località diverse, compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le seconde case utilizzate per le vacanze”.