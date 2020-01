Stipendi a medici e infermieri, la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila si mette in regola

Avezzano. In questo mese di gennaio, prima in Abruzzo, la Asl Avezzano Sulmona L’Aquila si appresta a dare applicazione al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell’area sanitaria per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 dicembre 2019. “Con gli stipendi in pagamento nei prossimi giorni l’azienda”, si legge in una nota, “provvederà a dare attuazione alle disposizioni economiche contenute nel nuovo Ccnl per ciò che attiene nello specifico gli incrementi tabellari, nell’ambito dei quali si segnalano, tra le altre voci, oltre all’incremento dello stipendio tabellare, l’adeguamento dei valori dell’indennità di esclusività, l’adeguamento dei valori di indennità di struttura complessa, l’adeguamento dell’indennità di specificità medico-veterinaria”.

“Con riferimento alle voci tabellari in questione”, prosegue, “il pagamento riguarderà anche la liquidazione dei relativi arretrati, riferiti al periodo 2016-2019”. “Nel successivo febbraio”, conclude la nota, “si provvederà a dare applicazione anche alle specifiche disposizioni contrattuali relative alla retribuzione di posizione e incarichi, in applicazione di quanto previsto dall’art. 91 del nuovo CCNL”.