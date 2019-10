Stefano De Gasperis, aperta la camera ardente, domani i funerali. Il cordoglio del sindaco di Collelongo

Avezzano. La camera ardente per salutare Stefano De Gasperis, storico ristoratore di Avezzano morto stanotte in un incidente stradale, sarà aperta dalle 15 presso Rossi Onoranze Funebri a via Nuova, ad Avezzano. I funerali si svolgeranno domani alle 15 presso la Chiesa parrocchiale di Borgo Via Nuova.

La tragedia ha avuto risonanza in tutta la Marsica. Anche il sindaco di Collelongo, Rosanna Salucci, e l’amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità di Collelongo, partecipano al dolore della famiglia per la tragica e prematura scomparsa di Stefano De Gasperis.

“Nonostante non fosse originario di Collelongo, Stefano si è sempre contraddistinto per il suo attivismo e per la sua disponibilità ad aiutare negli eventi organizzati per la comunità. Padre e marito di indubbio valore. L’abbraccio della comunità tutta va a Maria Teresa, Elisa e ai suoi cari” hanno affermato.