Stazione ferroviaria di Avezzano al collasso, Di Iorio (Lega): dialogheremo con i pendolari per ascoltare le loro esigenze

Avezzano. “La situazione della stazione ferroviaria di Avezzano ormai è arrivata al collasso”. Interviene così, in una nota, Pamela Di Iorio, neo responsabile della Lega Giovani Marsica. “Un problema più volte sollevato anche dal nostro vice commissario provinciale Tiziano Genovesi che”, precisa, “quando era responsabile regionale del dipartimento immigrazione, integrazione e sicurezza, più volte ha preso posizione su quella zona della città che al tramonto diventa terra di nessuno e terreno fertile per spaccio e raduno di bande”.

“Oggi con l’intervento del nostro consigliere regionale Simone Angelosante”, sottolinea la neo responsabile della Lega Giovani Marsica, “siamo tornati nuovamente a far luce su questo spinoso problema. Nei prossimi giorni come partito saremo all’uscita del sottopasso della stazione con il gazebo della legalità. Sarà un momento di confronto con i pendolari per ascoltare le loro esigenze e raccogliere le loro istanze”.

“Il passaggio successivo sarà quello poi di incontrare il commissario prefettizio Mauro Passerotti”, precisa, “e dare seguito alle richieste delle migliaia di persone, in particolare le fasce più giovani e deboli, che quotidianamente transitano in quella zona e soprattutto per dare inizio ad un percorso di riqualificazione che porteremo avanti quando saremo forza di governo cittadino”.

“Come Lega siamo molto attenti alle tematiche della sicurezza e non lasceremo che la stazione, crocevia e punto nevralgico della città, sia lasciata nel degrado, in mano a spacciatori e malfattori”, conclude Pamela Di Iorio, “continueremo a lavorare per capire i problemi di Avezzano, ascoltando i cittadini, ascoltando i quartieri e le periferie, lasciando agli altri le polemiche, i totonomi e le questioni di campanile.”