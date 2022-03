Statua Taccone, il comitato al Comune: a che punto è il progetto di ristrutturazione?

Avezzano. Il comitato popolare del rione di piazza Cavour torna a incalzare l’amministrazione comunale: a che punto è il restauro della statua di Vito Taccone? Vogliono avere certezze i membri del comitato sul progetto per la riqualificazione dell’opera di Bruno Morelli dedicata al “Camoscio d’Abruzzo”. Gli avezzanesi, che in autunno aveva lanciato insieme all’imprenditore sportivo Nazzareno Di Matteo e all’artista Eleonora Morelli, figlia di Bruno, una raccolta firme per chiedere all’amministrazione di ristrutturare la statua bronzea realizzata nel 2012, rubata sul valico del Monte Salviano e ritrovata danneggiata nel 2014, non vuole fermarsi.

Ora bisogna dare un seguito all’azione nata dalla gente che conosceva e stimava Taccone, alla quale hanno aderito oltre a tanti cittadini anche personaggi del calibro di Francesco Moser, ciclista italiano, e molte altre personalità del mondo dello sport. La Regione Abruzzo, grazie all’impegno dell’assessore allo Sport, Guido Liris, ha stanziato 15mila euro per il restauro della statua.

“Vogliamo conoscere quali sono le iniziative del Comune di Avezzano sta portando avanti riguardo la sistemazione della statua di Taccone”, hanno spiegato i membri del comitato Di Matteo, Fabio Casmirri, Tonino Mastrangelo, Claudio Paradiso, Giancarlo Di Matteo, Berardino Restaino, Alessandro Di Matteo, Gianni Mancini, Michele Restaino, Lillino Restaino, Aldo Di Pasquale, Sergio Compagno, Giuliano Nanni, Vincenzo Ricci, Lamberto Lisciani, Marco Nenni, Mauro Frabotta e Franchino Sorgi,

“vogliamo sapere se sono arrivati i fondi stanziati a fine 2021 dalla Regione Abruzzo e se è stato stabilito che l’area dove andrà sistemata la statua è piazza Cavour. Entro maggio, al passaggio del Giro d’Italia in Abruzzo, il comitato promuoverà iniziative per ricordare Vito Taccone”