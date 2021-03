Stanziati dalla Giunta regionale fondi per la Marsica, ecco tutti i provvedimenti

Avezzano. Oggi la Giunta presieduta dal presidente Marco Marsilio tra le varie deliberazioni ha approvato provvedimenti che prevedono fondi anche per la Marsica. A darne notizia è Massimo Verrecchia, capo segreteria del governatore d’Abruzzo, Marco Marsilio.

Nello specifico è stato stanziato 1 milione di euro a San Benedetto dei Marsi per l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada della Cintarella/Fucino, 700mila euro per il Comune di Capistrello per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico, 156mila euro al Comune di Magliano dei Marsi Mitigazione rischio idrogeologico nella frazione di Marano e, infine, 500mila al Comune di Balsorano per il consolidamento di versanti in frana località strada Collepiano.

“Ringrazio la Giunta Marsilio”, sottolinea Benedetta Fasciani, vice coordinatrice provinciale di Fratelli D’Italia, “sempre attenta al nostro territorio e questi finanziamenti ne sono la testimonianza”.