Stai cercando un servizio di sanificazione e igienizzazione professionale ed efficace? Prova quello di Mama Servizi di Avezzano

Mai come in questo complesso periodo, con le criticità dovute alla diffusione del Covid-19, in tutto il nostro territorio è sorta forte l’esigenza di ricorrere a servizi di igienizzazione, disinfezione e sanificazione. Una delle realtà più affidabili è la Mama Servizi di Avezzano. Che siano ambienti di piccole o grandi dimensioni, in luoghi pubblici o privati, la Mama Servizi sta girando senza sosta la Marsica al servizio di Comuni, ospedali e supermercati, garantendo tempismo ed efficacia anche in un periodo di sovraccarico come quello attuale.

Come ci ha raccontato Matteo, infatti, “mai come adesso è importante procedere con la pulizia e sanificazione degli ambienti, in quanto, grazie alle azioni di alcuni nostri strumenti come i generatori di ozono (che rappresentano oggi la più potente, pulita, sicura ed ecologica tecnologia che c’è in circolazione) o le sanificazioni con nebulizzatori, andiamo ad eliminare quasi il 100% di eventuali batteri o virus presenti ”.

Chi è Mama Servizi

Mama Servizi nasce nel 2015 della passione e spirito d’iniziativa di due marsicani , Marcaurelio e Mascitti, dalle cui iniziali il nome “MaMa”. L’obiettivo è stato fin da subito quello di rispondere a diverse esigenze quotidiane, proponendosi come azienda multi-servizi specializzata in pulizia professionale, ma anche in traslochi e attività di ristrutturazione e manutenzione del verde.

Un’azienda seria, con un team di persone qualificate e strumenti all’avanguardia. “Abbiamo avuto la fortuna”, dicono, “di incontrare numerosi clienti che hanno potuto testare il nostro metodo di lavoro e che hanno permesso di allargarci sempre di più. Ad oggi operiamo sia in luoghi pubblici che privati, grandi e piccoli all’interno di tutta la Marsica. Ma l’obiettivo sul quale stiamo già lavorando è quello di abbracciare la regione Abruzzo ed eventualmente uscirne anche fuori”.

