Stagione musicale al Teatro dei Marsi, si entra solo con Green pass rafforzato e mascherine FFP2

Avezzano. Dal prossimo spettacolo della stagione musicale (balletto Lo Schiaccianoci, 2 gennaio ore 21,00) l’accesso al teatro dei Marsi sarà consentito solo agli spettatori in possesso di Certificazione Verde Covid-19 da Vaccino (cosiddetto “Green Pass Rafforzato”), con obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 durante l’intera durata dello spettacolo.

Domenica 2 gennaio 2022 ore 21

LO SCHIACCIANOCI

Balletto in due atti su musiche di P. I. Tchaikovsky

liberamente ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann

Compagnia di danza BALLETTO DI MILANO

Coreografia di Federico Veratti

Scenografia di Marco Pesta

Ideazione di Carlo Pesta

Lo spettacolo natalizio per eccellenza! L’ambientazione anni ’20 con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi sempre in stile conducono immediatamente nel clima della più affascinante fiaba natalizia. La rivisitazione del celebre balletto di repertorio nulla toglie alla magia della storia originale poiché in questo Schiaccianoci c’è tutto quanto il pubblico si aspetta: dall’albero di Natale alla nevicata, dall’allestimento e costumi importanti alle scarpette da punta… con un pizzico di svecchiamento. Creato da due giovani è infatti un balletto brillante e ricco di verve, realizzato con gli occhi e il gusto di oggi. Il frizzante primo atto scorre tra le danze dei genitori, quelle di bambini vivacissimi e inaspettate gag tra il dispettoso Fritz e Drosselmeyer. Gli insoliti costumi dei topi e soldatini nella consueta battaglia, un paesaggio innevato dal sapore impressionista per la sempre attesa danza dei candidi fiocchi di neve infondono un’originalità particolarmente apprezzata. Il secondo atto, dopo il divertissement con le sue belle danze e l’esplosione di gioia e colori del Valzer dei fiori, culmina in uno spettacolare grand pas de deux ricco di virtuosismi mozzafiato in cui si mettono in luce le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti.

IL BALLETTO DI MILANO Ambasciatore della danza italiana con i suoi straordinari spettacoli in tutto il mondo è considerato tra le realtà di maggior livello artistico. Sostenuto dal MIC (Ministero della Cultura) e riconosciuta come eccellenza dalla Regione Lombardia, è in residenza artistica presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano. Collabora con i più prestigiosi teatri, fondazioni liriche e festival dove ottiene sempre successi di pubblico e critica unanimi. Dal 1998 è diretta dal M˚ Carlo Pesta e, nel corso degli anni della sua storia, la Compagnia ha collaborato con artisti e coreografi di grandissima fama. È stata la prima compagnia italiana ad essere andata in scena al Teatro Bolshoi di Mosca (1999), mentre nel 2011, anno delle celebrazioni della cultura italiana in Russia, il Balletto di Milano è tornato a Mosca su invito del Ministero della Cultura della Federazione Russa. In questi ultimi anni il Balletto di Milano ha sviluppato stabili relazioni internazionali in collaborazione con prestigiose istituzioni tra cui Svizzera, Francia, Estonia, Finlandia, Marocco ed Egitto. Nel 2019 la rete internazionale è stata estesa in Russia, Lettonia e Lituania, raggiungendo 20 dei centri urbani più rilevanti tra cui Mosca, San Pietroburgo, Kaliningrad, Ufa, Vilnius e Riga. Nel gennaio 2020 la Compagnia ha debuttato con grande successo alla Cairo Opera House (Egitto), iniziando una nuova importante partnership.

BIGLIETTI: Platea 1° settore: € 30 / Platea 2° settore: € 25 / Galleria: € 20

Ridotti per insegnanti e anziani over65: 1° settore: € 25 / 2° settore: € 20 / Galleria: € 15

Ridottissimo per Giovani Under18: € 10 (platea o galleria)

BIGLIETTI ONLINE: Lo Schiaccianoci – Teatro dei Marsi – Avezzano (AQ) (diyticket.it)

BIGLIETTI AL BOTTEGHINO: Le prevendite dei biglietti numerati per singoli spettacoli, oltre al Punto Informativo, sono attive presso Libreria UBIK su Corso della libertà, e Tabaccheria Sorelle Fasciani su via America.