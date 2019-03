Stadio chiuso, chiesto referendum: “cancellato il Leo Attili per una scuola senza copertura economica”

Tagliacozzo. E’ stato chiesto un referendum popolare per permettere ai cittadini di decidere sul futuro del campo sportivo di Tagliacozzo, chiuso al pubblico con un’ordinanza del sindaco. L’istanza di dare voce ai cittadini riguardo all’opportunità o meno di realizzare proprio all’interno del campo sportivo il nuovo campus scolastico, è stata avanzata dai consiglieri di opposizione Maurizio Di Marco Testa e Angelo Poggiogalle.

Il fermento in città sulle sorti dello storico stadio comunale continua a crescere, così come la decisione di costruire il futuro campus scolastico proprio in quell’area sportiva. Secondo i consiglieri Poggiogalle e Di Marco Testa, non essendoci una copertura finanziaria che possa garantire la realizzazione e l’ultimazione del futuro campus scolastico, la decisione di chiudere il campo sportivo non ha senso.

Non credono, infatti, i due consiglieri, che il motivo centrale sia l’inagibilità, ma che il vero motivo sia l’imminente attività di sondaggio del terreno previsto dalla progettazione della nuova scuola. “Per tale motivo”, affermano, “avvieremo se sarà necessario l’iter per la raccolta di firme finalizzata a un referendum. Saranno i cittadini a decidere”.