Sr 82, terminati i lavori per un movimento franoso: riapre al transito

Avezzano. Riaprirà al transito Lunedì 4 luglio p.v. la Sr 82 direzione Capistrello Canistro chiusa da tempo per un movimento franoso. Sono stati effettuati i necessari lavori per circa 180000 euro stanziati falla Provincia dell’Aquila.

Soddisfazione esprime il Consigliere provinciale delegato alla viabilità e Vicario per la Marsica Gianluca Alfonsi:” siamo soddisfatti di poter riaprire al traffico veicolare un tratto di questa importante arteria viaria fondamentale per i collegamenti nella valle Roveto e verso il versante laziale. Ringrazio tutta la struttura dell’Ente che ha lavorato alacremente perché si potesse raggiungere l’obiettivo. Sono in fase di ultimazione anche i lavori relativi all’altro fronte di frana a conclusione dei quali riapriremo anche questo ulteriore tratto. Così come sono in fase di avvio opere per circa un milione e mezzo di euro relative alla viabilità dell’intero territorio, conclude il Consigliere Vicario”.