Squadra di calcio Fucense in quarantena a causa di un giocatore risultato positivo

Trasacco. Un giocatore, non residente a Trasacco che milita nella Fucense, è rimasto contagiato in contesti non sportivi. Il giocatore è attualmente in sorveglianza attiva e di conseguenza tutta la squadra è in quarantena.

Già nei giorni scorsi era scattato un allarme a causa di un giocatore di un’altra squadra, il Pizzoli, risultato positivo.

Diverse le partite di calcio saltate nel week end tra cui Fucense – Pucetta e Tagliacozzo – Pizzoli.