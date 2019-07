Spunta dal terreno residuato bellico della Seconda guerra mondiale, richiesto l’intervento degli artificieri

Collarmele. Spunta dal terreno un ordigno bellico ancora attivo. Si tratta di un residuato risalente con ogni probabilità alla Seconda guerra mondiale.

E’ stato trovato da un contadino alla periferia del paese. Si tratta, probabilmente, di un mortaio di guerra inesploso che dovrà essere fatto brillare dagli artificieri. Per ora la zona è stata messa in sicurezza e interdetta in attesa dell’arrivo degli esperti che, già questa mattina, potrebbero caricare la bomba per farla esplodere in un luogo sicuro.

La scoperta è stata fatta ieri mattina quando un contadino del posto si è accorto dell’oggetto in metallo spuntare dal terreno. Ha chiesto così l’intervento dei carabinieri che sono arrivati sul posto per capire di cosa si trattasse. Una volta analizzato il ritrovamento e una volta capito che si trattava di un ordigno bellico, hanno chiesto l’intervento degli esperti artificiali di Roma.

Gli artificieri interverranno per far brillare la bomba entro la giornata di oggi. Sarà scelta un’area sicura, probabilmente una vecchia cava. Nel frattempo la zona è stata resa inaccessibile e sarà sorvegliata.