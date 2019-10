Al sapor di Marsica il nuovo spot Mibact in onda sulla Rai: regia, voce e costumi made in Avezzano

Da oggi in onda sulle reti Rai il nuovo spot del Mibact scritto e diretto dal regista avezzanese Paolo Santamaria. Uno spot di 30 secondi per la nuova campagna di comunicazione ministeriale dedicata all’Art Bonus.

Continua la salda collaborazione tra il regista e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dopo le precedenti campagne di comunicazione quali L’Arte Ti Somiglia” “Io Leggo E Tu?”, “Io Vado Al Museo” ed altre.

“Il messaggio si concentra su aspetti sensoriali e percettivi, fattori determinanti per il transfert emotivo tra patrimonio culturale ed essere umano. L’intento è quello di dar diretta voce al patrimonio stesso e di dare un volto ad ogni singola emozione”, ha dichiarato Santamaria.

Il video è stato filmato in varie regioni d’Italia e mostra svariate opere e ricchezze del patrimonio culturale italiano, nell’ordine:

Pompei, Napoli – Villa dei Misteri Firenze – Museo del Bargello Santa Maria Capua Vetere – Anfiteatro campano Roma – Teatro dell’Opera Venaria Reale, Torino – Giardino delle Sculture fluide

È stato un viaggio entusiasmante”, ha proseguito il regista, “attraverso secoli di storia, luoghi di nutrita cultura ed opere dall’incommensurabile bellezza. É stato altresì un viaggio dentro me stesso tra le più disparate emozioni che in passato ho potuto provare dinanzi a situazioni analoghe e che spero di continuare a provare in eterno”.

Tra le maestranze che hanno contribuito alla realizzazione dello spot troviamo altri conterranei impegnati nel settore. Gianpaolo Calabrese, responsabile dei costumi e dell’organizzazione scenografica. Giuseppe Ippoliti, attore e doppiatore avezzanese, che ha prestato la voce al Patrimonio culturale.

“È una grande emozione”, ha commentato Ippoliti, “dare voce al Patrimonio culturale italiano. Ho cercato nel profondo di me qualcosa che risultasse semplice ma con un peso culturale importante e che contenesse tutto l’amore che ho per il mio Paese. Puoi sentirmi. Puoi osservarmi. In un attimo tutto è sospeso, e sei immerso in un’emozione senza tempo, ma ricorda, puoi anche tutelarmi. Sono il patrimonio culturale italiano. Diventa anche tu un mecenate. Regala emozioni”.

Grazie all’Art Bonus chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Tutte le info su artbonus.gov.it

Clicca qui per guardare il video dello spot.