Spostamenti, Uncem: penalizzato chi vive in territori, sì a vacanze estero e seconde case, no tra piccoli Comuni

“Qualcosa non torna. In zona rossa si possono fare le vacanze di Pasqua all’estero, si possono raggiungere le seconde case, ma non ci si può spostare tra piccoli Comuni. Da Torino si può andare a Ibiza, da Milano si può andare a Sestriere, da Roma a Roccaraso, ma da Formazza non puoi andare a Baceno. E neanche da Sante Marie a Carsoli, o da Ceres a Mezzenile”. Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem.

“Nulla contro i viaggi, tantomeno contro le seconde case, ci mancherebbe, ma”, aggiunge Bussone,”in queste soluzioni per prevenire il contagio, non posso non notare un aumento delle diseguaglianze, disparità di trattamento tra chi ha e chi non ha, disuguaglianze che aumentano e che esplodono con forza. Non basta il buonsenso che in queste soluzioni non c’è. Occorre riconoscere che l’Italia è il Paese dei Comuni e quasi seimila sono piccoli o piccolissimi”.

“Aver tolto la possibilità di spostarsi nei trenta chilometri per chi risiede in un Comune con meno di 5.000 abitanti e aver invece dato la possibilità di volare su calde spiagge, non rientra nel buonsenso che ci aspettiamo”, conclude Bussone, secondo il quale “chi vive sui territori, nelle zone montane, nei Comuni-polvere, è fortemente penalizzato”.