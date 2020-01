Va in scena “Sposiamoci”, una due giorni dedicata al “sì” per un incontro speciale tra gli sposi e i professionisti del settore

Il giorno del sì si avvicina ma voi non riuscite a decidervi sul tema del matrimonio, sul menù, sull’abito, sul trucco e sull’acconciatura? Avete ascoltato i suggerimenti di zie, cugine, amiche ed ex compagne di liceo ma non riuscite a dire loro che quello che avete in mente è tutt’altro? Ok niente paura, non è la fine del mondo, vi state semplicemente sposando e volete che il vostro giorno sia perfetto. Dimenticate i mille consigli non richiesti, i tanti cataloghi sfogliati e le infinite ricerche sul web.

Affidatevi a chi ogni anno prepara centinaia e centinaia di spose e di sposi e del matrimonio conosce a perfezione l’abc. Sabato 25 e domenica 26 gennaio 35 professionisti del sì saranno a Villa Giulia, nel cuore dell’Aquila, per “Sposiamoci” un evento unico nel suo genere dove la coppia in procinto di giurarsi amore eterno potrà trovare persone preparate pronte a capire i loro gusti e suggerirgli la scelta migliore.

“Non è una tradizionale fiera, ma un modo diverso per far incontrare gli sposi con dei professionisti di diversi settori”, ha raccontato Giulia Marrone, coordinatrice dell’evento e stylist del ristorante “Villa Giulia” dell’Aquila, “avremo diversi spazi allestiti dove lui e lei potranno vedere da vicino abiti, partecipazioni, fiori, ma anche ascoltare la musica da intrattenimento o quella da chiesa, vedere all’opera una make up artist o una parrucchiera specializzata in acconciature”.

Un punto d’incontro, quindi, tra i protagonisti delle nozze e i professionisti delle nozze. Ma c’è di più. Sabato dalle 16 alle 21 e domenica dalle 11 alle 21 le coppie che decidono di staccare la spina e intraprendere questo percorso guidato verso il sì potranno anche partecipare a una lotteria e vincere dei buoni da spendere entro l’anno con degli operatori presenti a “Sposiamoci”. L’estrazione, prevista per domenica sera, prevede un bonus da 500 e uno da 300 euro che daranno una mano alle coppie in procinto di mettere la fede al dito.

“Il nostro è un aiuto valido per gli sposi”, ha concluso Marrone che ha anche realizzato una guida “Save the date” di 50 pagine per accompagnare passo passo gli sposi verso il sì con consigli e idee frizzanti, “è un modo per creare il contatto con il professionista, di vederlo all’opera e di capire guardandolo in azione se è quello che uno cercava oppure no. Non si tratta di un’idea asettica, costruita dietro il monitor di un pc o di uno smart – phone, ma di qualcosa di concreto, di reale che in questi casi aiuta molto”.

Consigli, quindi, ma anche idee innovative che potrebbero stuzzicare i novelli sposi. Un esempio su tutti? Il matrimonio green in perfetto stile ecosostenibile con professionisti – dal trucco al parrucco – pronti a rispettare i principi della giovane Greta per preparare le spose. Prendete nota, organizzatevi il week – end e preparatevi: “Sposiamoci” vi aspetta.

Curiosi di sapere chi troverete a consigliarvi? Ecco qui tutti i professionisti

