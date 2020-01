SposiAMOci conquista oltre 100 coppie di sposi, successo per l’evento a Villa Giulia L’Aquila

Spose raggianti e sposi entusiasti hanno fatto da cornice a SposiAMOci. L’appuntamento organizzato sabato 25 e domenica 26 gennaio al ristorante Villa Giulia dell’Aquila per far incontrare gli operatori del settore con gli sposi è stato un successo con ben 106 coppie intervenute.

Due giorni molto intensi in cui i futuri sposi hanno mostrato un giusto e positivo spirito per vivere questa esperienza insieme alle aziende presenti. L’intero team di SposiAMOci è molto soddisfatto del risultato ottenuto in quanto è stato possibile mettere in campo le varie competenze professionali ed umane, fondamentali per la costruzione e realizzazione di un giorno così importante.

L’evento si è chiuso con l’estrazione dei due bonus, uno di 500 euro e uno di 300 euro, da poter spendere tra gli operatori. Il bonus di 500 euro è stato vinto dal numero 55 ed è già stato ritirato da Giampiero Centi e Federica Mangifesta che convoleranno a nozze il 23 maggio. Il bonus di 300 euro è stato vinto dal numero 78 di Francesca Di Giambattista e Moreno Tascione.

Lo staff ringrazia tutti gli operatori presenti e le coppie intervenute e dà appuntamento al prossimo anno!

Ricordiamo le aziende partecipanti alla quinta edizione di SposiAMOci

ATELIER BIG JOE abiti

CENTRO BENESSERE NARCISO estetica

CENTRO STAMPA POINT grafica e stampa

DAMA GIULIA ARREDAMENTI arredamenti

DIGITAL PRINT di Mancini Emanuela grafica e stampa

EMPORIO 13 lista di nozze

FRANCESCA SPOSI abiti

FRANCESCO DI CICCO MUSIC musica

GIANMARIO VENTURA – STUDIO GRAFICO grafica e stampa

GREEN ACTUALLY cosmesi ecobiologica

GUIDO RISPOLI GRAFICA & STAMPA grafica e stampa

HOTEL RESIDENCE AZZURRO (3 STELLE) accoglienza

IL PAESE DELLE MERAVIGLIE allestimenti

ITALPASS VIAGGI E TURISMO agenzia di viaggio LA VIE EN BLANC ATELIER abiti LEONETTI IL PARRUCCHIERE parrucchieri LINEA ORO GIOIELLERIA gioielleria

L’ ISOLA DEL TESORO GIOIELLERIA gioielleria

M’AMA NON M’AMA fiorista

ME BEAUTE’ MAKE UP STUDIO estetica

MUSICARTE ENSEMBLE musica

MUSICA PER MATRIMONIO musica

MYRIAM FOSSELLINI FOTOGRAFIE foto e video

ROBERTO GRILLO FOTOGRAFIA foto e video

ROMANTICA ATELIER abiti

SELFIE BOX L‘AQUILA arte e divertimento

SPOSABELLA di Patrizia Ferella bomboniere

SPOSI D’ABRUZZO magazine

STUDIO FOTOGRAFICO SANTARELLI foto e video

STUDIO FOTOGRAFICO SARACINO foto e video

VILLA GIULIA ristorante

VINTAGE CAR auto di lusso e d’epoca

VIRIDI WEDDING wedding planner WE DO, WEDDING CINEMATOGRAPHY video