Sport, solidarietà e cibo a Sante Marie per la festa dei Borghi. Successo per l’estemporanea di Marsarte

Sante Marie. Arte, sport, cultura, enogastronomia e solidarietà hanno fatto da cornice alla festa dei Borghi autentici a Sante Marie. Tante sono state le attività che hanno caratterizzato la giornata. La giornata è iniziata con la passeggiata sul cammino dei Briganti e della corsa organizzata dall’associazione Dona un sorriso infanzia missionaria Brasile per raccogliere i fondi a sostegno della missione di don Beniamino Resta a Itaquaquecetuba. Mentre i primi hanno percorso un lungo tratto di cammino rientrando solo a ora di pranzo, i secondi hanno battuto il tracciato in poco tempo e nel giro di 50 minuti i vincitori hanno tagliato il traguardo: primo classificato Gaetano Massimiani, secondo Alessandro Nicolai, terzo Stefano Sabatini.

Nel frattempo nella riserva grotte di Luppa Legambiente Abruzzo ha ripulito l’area dalle i rifiuti abbandonati mentre nel cuore del paese artisti del gruppo Marsarte hanno realizzato dei bozzetti di Sante Marie all’aria aperta e dei murales che hanno lasciato tutti a bocca aperta. In tanti hanno visitato l’estemporanea allestita dagli artisti alla sala don Beniamino Vitale. La festa poi è proseguita a pranzo tra il mercatino a km 0 con il miele di Celano e le uova Massa d’Albe e poi i piatti tipici preparati dalle Pro Loco di Sante Marie, Scanzano, Santo Stefano, San Giovanni e Valdevarri e da Verde sapore. Curiosità nel mercatino dell’artigianato allestito in piazza Aldo Moro e nell’area dedicata ai più piccoli con i giochi di un tempo realizzati da Ambecò. In chiusura di giornata tutti ad applaudire lo spettacolo itinerante “Briganti” del gruppo “Teatro – studio” per la regia di Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini messo in scena nel centro storico di Sante Marie.