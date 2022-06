Sport, l’atleta avezzanese Sonia Fracassi campionessa italiana di kickboxing

Avezzano. L’atleta abruzzese Sonia Fracassi, classe ’95, domenica si è laureata Campionessa Italiana di Kick Boxing – Fight Code Rules nella categoria -65 kg. In forze al Raini Clan di Roma dei maestri Manuele e Milo, Sonia ha battuto in finale l’atleta siciliana per decisione unanime, aggiudicandosi il primo posto al Campionato Italiano Fight 1 che si è svolto dal 3 al 5 Giugno, a Rosolini (SR).

Solo qualche settimana prima, l’atleta abruzzese è salita sul podio dei Campionati Italiani Universitari di Lotta Libera, svoltisi a Cassino il 21 Maggio, contribuendo al medagliere del Cus Ancona con una medaglia di bronzo. Il giorno dopo, ancora podio nella lotta libera, questa volta un secondo posto al Campionato Regionale Lazio con la società Roma Wrestling Family.

Atleta poliedrica negli sport da combattimento, Sonia si allena a Roma principalmente nelle Mixed Martial Arts presso il Team Aurora MMA di Lorenzo Borgomeo e Riccardo Carfagna. L’allenamento per le M.M.A. permette infatti di avvicinarsi a discipline diverse tra loro ma complementari.

Sonia ha già fatto parlare di sé. Campionessa Italiana di MMA nel 2019, lo scorso anno ha anche partecipato agli Europei UWW di Grappling a Varsavia. Avezzanese di nascita, quando torna in Abruzzo, Sonia si allena presso la Polisportiva Mida di Cepagatti (PE) del Maestro Daniele Mirabilio.

L’impegno nello sport non è l’unico. Ingegnere nella vita, Sonia è anche coinvolta nel sociale essendo co-fondatrice e vice-presidente, insieme alla Campionessa Mondiale di Kickboxing Gloria Peritore, dell’Associazione The Shadow Project – #FightTheViolence, Associazione No Profit che lotta ogni giorno contro la violenza sulle donne grazie alla promozione degli sport da combattimento.