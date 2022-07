Sport e solidarietà per il primo memorial dedicato a Oscar Valente (FOTO)

Tagliacozzo. Sport e solidarietà per Oscar Valente, uno degli allenatori abruzzesi più amati, scomparso lo scorso anno all’età di 61 anni. Sono scese nel campo “Maestrelli” di Villa San Sebastiano le vecchie glorie che hanno giocato con Valente quando era calciatore e che lo hanno apprezzato anche da allenatore.

Dopo la visita al cimitero alla tomba del mister, tutti in campo per una emozionante sfida Villa-Tagliacozzo. Le squadre, con le maglie verdi e la scritta “Oscar” sulla schiena, sono entrate in campo davanti alle tribune gremite, alla presenza moglie di Valente, Piera, sulle note de La leva calcistica del ’68 di De Gregori. Una partita carica di emozioni e ricordi per rendere omaggio a un grande sportivo e a un uomo perbene che con i suoi insegnamenti ha lasciato un patrimonio sportivo a disposizione delle future generazioni.

Dopo la partita la manifestazione si è trasferita nella Piazza di Villa Nuova dove la pro loco ha organizzato una cena con filmati di vecchie partite e della festa del passaggio in promozione del Villa di mister Oscar.

Un evento celebrato all’insegna della solidarietà con i fondi raccolti, circa 1.500 euro, devoluti all’Airc.