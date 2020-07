Sport e solidarietà, concluso il primo torneo di calcetto femminile Avis Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. La finale “Cugine di Avezzano- Pietro Angelucci” ha concluso la prima edizione del torneo di calcetto femminile organizzato da Avis Luco dei Marsi e Angizia Color fun. La classifica finale ha visto in testa la squadra “Le Cugine di Avezzano”, seguite al secondo posto dalla squadra “Pietro Angelucci”, “F.C. Liverpolli” in terza posizione e, in quarta posizione ma vincitrice del premio come squadra più giovane, “Avis Luco dei Marsi”.

“Siamo soddisfatti e onorati di aver ospitato queste giovani giocatrici in questa prima edizione del torneo”, ha commentato il presidente dell’Avis, Fabrizio Salvati. “Delle partite sane, contraddistinte dalla voglia di divertirsi, stare insieme e crescere confrontandosi, anche contro atlete di serie A.”

“Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno contribuito a rendere l’evento possibile, la Misericordia di Luco dei Marsi per l’assistenza come soccorritori, l’amministrazione comunale per il patrocinio offertoci e l’Angizia Color Fun, nella figura del presidente Antonio Luciani, per la disponibilità e la fiducia in questa iniziativa” ha aggiunto il segretario, Roberto Cambise.

Presente per la premiazione della squadra vincitrice anche il sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa la quale ha ricordato i valori e l’importanza della donazione di sangue, ” vi auguro un futuro sempre all’impronta dello sport, ricordate poi che donare è il gesto più bello che una persona possa fare” .