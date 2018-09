Sport e arte per la solidarietà, tutto pronto a Carsoli per la quarta edizione di EDOmani si gioca

Carsoli. Domenica 7 ottobre dalle ore 10,00, presso il centro sportivo “Le Sequoie” di Carsoli, si terrà la IV edizione di “EDOmani Si Gioca“, giornata interamente dedicata allo sport e all’arte uniti per la solidarietà .

L’evento è stato creato per dare una restituzione del lavoro svolto nell’ultimo anno, per fare “entrare” tutti gli amici dell’associazione in “Casa di Edo” insieme all’associazione Edoardo Marcangeli e raccogliere nuovi fondi affinché questa realtà possa continuare ad esistere ed operare.

Tante associazioni, cooperative e realtà del territorio sono pronte a collaborare per dar vita ad una giornata ricca di divertimento. Sport, spettacolo, laboratori creativi, musica, cibo e tanto tanto altro ancora.

Inoltre,con un piccolo contributo, sarà possibile pranzare insieme all’associazione, grazie al prezioso aiuto e collaborazione delle proloco della zona.

Tutti gli amici dell’associazione potranno rinnovare la tessera annuale e per chi ancora non l’avesse fatto, ci sarà la possibilità di iscriversi all’associazione.