Sport, balli e giochi colorano Tagliacozzo, centinaia in piazza per “Bimbi in festa” (FOTO)



Tagliacozzo. Sorrisi, balli, bolle di sapone e colori. Piazza Duca degli Abruzzi invasa dai bambini. Queste le immagini che hanno segnato il weekend della città di Tagliacozzo in occasione di Bimbi In Festa, la manifestazione patrocinata dal Comun, voluta dall’Amministrazione Giovagnorio e promossa dall’Associazione Dynamica con l’organizzazione di Metamorfosi e Cocco Drago.

Dal pomeriggio di venerdì 26 agosto, l’area giardini della piazza si è trasformata in una vera e propria isola di giochi per bambini: cortei di mascotte, bolle di sapone, palloncini, laboratori ludici e didattici. Nonostante l’avversità del maltempo che ha “minacciato” l’evento fino all’ultimo, i bambini, accompagnati dalle mamme dai papà, si sono cimentati in tutte le varie attività di animazione tra bolle di sapone, colori, baby dance e spettacoli comici a cura di Daniele Antonini e Didi Mazzilli.

Spazio anche allo sport con la presenza sul campo dei rappresentanti di Dynamica che hanno realizzato un’area dedicata alla pallavolo e alla ginnastica artistica rendendo protagonisti centinaia di bambini. Tre giorni di svago e divertimento, quindi, conclusi nella giornata di domenica 28 agosto, con un’esplosione di colori che ha anticipato di qualche minuto la tempesta.

“Vedere i bambini saltare, giocare, ridere e ballare insieme alle loro mamme e ai loro papà è stato bellissimo”, ha commentato la Presidente del Consiglio comunale, Alessia Rubeo, con delega alle politiche sociali, “vorrei ringraziare Donato Neri, Metamorfosi Entertaiment e Centro Educativo CoccoDrago e tutto lo staff per l’impeccabile

organizzazione e per aver creato questa atmosfera di festa combattendo anche contro il tempo”, continua, “Un ulteriore grazie all’Asd Dynamica per la continua collaborazione e per l’efficienza sempre dimostrate. Speriamo di

aver contribuito a far trascorrere qualche ora di leggerezza e divertimento a tutte le famiglie che hanno partecipato, con l’obiettivo di promuovere ulteriori eventi anche nel periodo invernale”.