Sport Avezzano, torna la Stracittadina podistica in versione notturna: tutte le info

Avezzano. Luci della città, a ritmo di corsa. “È solo l’inizio dei preparativi ufficiali: la Stracittadina di Avezzano avvia finalmente i motori”, scrive il comunicato di Runners Avezzano, “e promette fatica e spettacolo a ritmo di corsa podistica sabato 9 luglio per una nona edizione in abito da sera. È una gara appartenente ai circuiti Corrilabruzzo, Corri la Marsica Uisp e Corrimaster Fidal con ritrovo alle 19:30 in piazza Risorgimento ad Avezzano, partenza della gara alle 21:00 per la competitiva di 10,3 chilometri in tre giri cittadini e contestualmnte la non competitiva di 3,3 chilometri da percorrere in un solo giro”.

“La Stracittadina è strutturata sul territorio già da una decina di anni a questa parte, nonché la perla podistica del sodalizio marsicano attualmente presieduto da Gino Belisari, che dichiara: “La Stracittadina di Avezzano è stata fortemente voluta da noi della Runners Avezzano e dall’amministrazione comunale per portare lo sport in mezzo alla gente come momento di grande aggregazione che, dopo un anno di stop soltanto nel 2021 per motivi legati all’emergenza Covid, si è dovuto rinunciare in maniera forzata. Noi la facevamo inizialmente a maggio ma poi ci siamo spostati a luglio per rientrare in un contesto di iniziative sportive che il Comune di Avezzano sta predisponendo. La settimana dello sport avrà il suo epilogo proprio con la nostra notturna podistica. In piazza Risorgimento, oltre al nostro evento, si allestirà una sorta di villaggio dello sport con la box, la scherma, il calcetto e tanto altro ancora per fare ancora più da richiamo ai nostri concittadini”. Inoltre, con il pacco gara garantito ai primi 300 iscritti, le iscrizioni saranno accettate fino a 30 minuti prima della partenza o al sito www.corrimaster.com.