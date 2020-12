Spiritualità e misticismo in Cattedrale con la Ruggero: fondi per gli psicologi impegnati nell’emergenza

Avezzano. Un programma musicale molto spirituale, su note di musica sacra, con brani desunti da civiltà e culture diverse, a tratti anche mistici. Senza dubbio un concerto diverso da quelli a cui in tutti questi anni ci ha abituato l’associazione Harmonia Novissima che da 21 anni organizza il “Concerto di Natale – premio alla carriera Anna Luce”, perché l’evento si è svolto a porte chiuse, visualizzabile solo su internet.

Protagonista di questa edizione, la cantante Antonella Ruggiero. Un ritorno per la Cattedrale di Avezzano, dove aveva già ricevuto il premio, sedici anni fa (edizione 2004).

Un concerto in una formula nuova, trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, dalla Rai. Al posto delle centinaia di persone che ogni anno affollavano la Cattedrale di Piazza Risorgimento, delle piccole candeline. In tutto 400, posizionate sui banchi della Navata.

“Abbiamo illuminato la cattedrale con la luce che hanno lasciato le persone che non ce l’hanno fatta a superare il Covid”, commenta il direttore artistico dell’associazione organizzatrice, il maestro Massimo Coccia. “A loro abbiamo dedicato l’evento, inevitabilmente organizzato in modalità diverse. Non è stato semplice scegliere se fare o no quest’anno il concerto. Non è semplice chiedere disponibilità agli artisti di spostarsi dalla Lombardia. Avevamo già un rapporto speciale con Antonella Ruggiero con la quale avevamo già avuto il piacere di confrontarci quando fu protagonista tanti anni fa del nostro concerto. Un gradito ritorno in città, apprezzato oltre che dalle persone affezionate al concerto di Natale, anche da chi ha avuto possibilità di seguirlo, soprattutto dall’estero”.

“Quando abbiamo avuto conferma di avere un’amplificazione particolare come quella offerta dalla Rai”, conclude il maestro Coccia, “abbiamo scelto di farlo a porte chiuse, rinnovando un appuntamento a cui tante persone sono legate, così come dimostrato dai tanti commenti lasciati sotto la diretta. Siamo ora in attesa di conoscere la nuova data in cui verrà trasmesso di nuovo”.

Insieme ad Antonella Ruggiero che ha dimostrato in cattedrale la sua maturazione artistica che l’ha calata perfettamente nella spiritualità che quest’anno come non mai necessitava un concerto all’interno della cattedrale di Avezzano, il marito Roberto Colombo (tastiere e cori), Roberto Olzer che ha suonato l’organo della Cattedrale,

Adriano Sangineto, arpa e salterio ad arco e Francesco Vitagliani, giovane e promettente musicista marsicano, di origine celanese.

L’evento è stato presentato dal conduttore e giornalista Gianmaurizio Foderaro, accolto da don Claide Berardi.

La diretta video è stata trasmessa su www.facebook.com/RaiRadioTuttaItaliana/ e ha già 23mila visualizzazioni. Tra poco si potrà rivedere sul canale web www.raiplayradio.it/radiotuttaitaliana

Il prestigioso partenariato della RAI Radiotelevisione Italiana è stato accolto dall’associazione Harmonia Novissima con grande entusiasmo; un risultato importante dopo 20 edizioni consecutive che hanno ospitato nella magica atmosfera del Duomo avezzanese grandi nomi della musica italiana ed internazionale.

L’evento, ideato nel 2000 dal direttore artistico dell’associazione, il maestro Coccia, è diventato negli anni un appuntamento prestigioso, acquisendo il riconoscimento ufficiale di “grande evento” sia dalla Regione Abruzzo che dal Ministero MiBACT-Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo.

Nel 2012 il Comune di Avezzano, partner ufficiale sin dalla prima edizione, istituzionalizzò il Concerto di Natale quale “grande evento della Città” con voto unanime del Consiglio Comunale.

Trattandosi di un evento che ad ogni edizione devolve un contributo finaziario per finalità benefiche e di solidarietà, il presidente dell’associazione Pino Franceschini, al fine di potenziare e migliorare le azioni di aiuto sul territorio nei confronti della popolazione interessata dalla pandemia da Covid19, e grazie al sostegno di Micron Foundation (sponsor ufficiale dell’evento sin dalla prima edizione), ha deciso che Harmonia Novissima metterà a disposizione dell’associazione di volontariato sociale Veronica Gaia Di Orio, impegnata con i propri volontari sul fronte dell’emergenza, la piattaforma PsyDiT (Psychology Digital Tools) ideata dal team multidisciplinare della start up DNM (Digital Narrative Medicine).

Una piattaforma che permetterà di portare avanti percorsi di supporto psicologico a distanza in un ambiente digitale protetto.

Albo d’oro del Concerto di Natale in Cattedrale

– nel 2000 soprano Katia Ricciarelli

– nel 2001 cantante pop/rock statunitense Amii Stewart

– nel 2002 cantante jazz statunitense Dee Dee Bridgewater

– nel 2003 soprano Cecilia Gasdia

– nel 2004 cantante pop Antonella Ruggiero

– nel 2005 soprano venezuelana Inés Salazar

– nel 2006 cantautore Angelo Branduardi

– nel 2007 cantautrice Teresa De Sio

– nel 2008 cantautore Roberto Vecchioni

– nel 2009 cantautore Lucio Dalla

– nel 2010 cantautrice israeliana Achinoam Nini, in arte NOA

– nel 2011 cantautore Vinicio Capossela

– Nel 2012 cantautore Franco Battiato

– Nel 2013 cantante Fiorella Mannoia

– Nel 2014 cantautore Francesco De Gregori

– Nel 2015 cantante Gianni Morandi

– Nel 2016 cantautore Francesco Guccini

– Nel 2017 cantante e attore Massimo Ranieri

– Nel 2018 cantautrice statunitense rock Patti Smith

– Nel 2019 cantautore Antonello Venditti

– Nel 2020 Antonella Ruggiero, album Sacrarmonia.

Foto di Marco Di Gennaro.