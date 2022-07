Spettacoli nell’anfiteatro romano di Alba Fucens: tutte le informazioni

Opera lirica LA BOHEME di Puccini, 30 luglio: ancora disponibili n. 98 biglietti su 600 posti a sedere (reperibili online sia su diyticket che su ticketone)

OMAGGIO SINFONICO A ENNIO MORRICONE, 3 agosto: disponibili n. 88 biglietti su 600 posti a sedere (su diyticket)

NOMADI IN CONCERTO, 5 agosto: disponibili n. 96 biglietti su 728 posti (su diyticket o ticketone)

JIMMY SAX con Symphonic Dance Orchestra, 9 agosto: disponibili n. 86 biglietti disponibili su 728 posti (su diyticket o ticketone)

Oltre metà anfiteatro già pieno, con disponibili 148 biglietti su 600, anche per il Concerto Tributo ai PINK FLOYD dell’8 agosto, con i Floyd Quartet di Forlì: biglietti acquistabili su diyticket

Buono il riscontro anche per l’atteso ritorno ad Alba Fucens del teatro antico, greco e latino, con i due eventi di prosa EDIPO A COLONO di Sofocle del 31 luglio e ANFITRIONE di Plauto del 4 agosto: si registrano ad oggi circa 300 spettatori per ciascuno dei due titoli che vedono sul palco famosi attori come Mamadou Dioume nelle vesti di Edipo e Franco Oppini in quelle di Anfitrione, quest’ultimo affiancato dalla celebre attrice Debora Caprioglio.

Prenotazioni e ritiro biglietti presso Punti Mooney: 06.0406

Prenotazioni ai botteghini: 329.9283147 – 392.0482900

BOTTEGHINI: