Spesi 150mila euro per le festività natalizie del Comune di Celano, l’opposizione: “Più rispetto per il denaro pubblico”

Celano. “Quest’anno il nostro comune ha speso oltre 150 mila euro per le festività natalizie. Oltre 60 mila euro per luminarie ed addobbi e più di 90 mila euro per manifestazioni di vario genere”.

È la riflessione dei consiglieri del gruppo “Per Celano” sulle spese di Natale nel Comune di Celano.

“Il Comune di Avezzano, per avere un termine di paragone, per le luminarie ha speso poco più di 42 mila euro”, va avanti il gruppo di minoranza, composto da Gaetano Ricci, Calvino Cotturone e Angela Marcanio, “in due anni di amministrazione Santilli, i costi per le festività di Natale hanno sfiorato i 300 mila euro. È opportuno che una comunità si interroghi su come vengano spesi i soldi dei cittadini. Le festività natalizie hanno una valenza sociale che va rispettata ed anche, in parte, una possibile ricaduta economica sulla città. Quanto sarà stato questo ritorno economico? Era giusto che la città si presentasse adeguatamente ai propri cittadini e ai turisti che transitavano a Celano, ed era giusto quindi che il comune se ne facesse carico ma, a nostro parere, occorreva avere più senso della misura e più rispetto per il denaro pubblico, anche in considerazione della crisi economica in atto, della crisi sanitaria e dell’aumento delle tasse comunali”.