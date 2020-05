Spesa solidale nel Comune di Luco dei Marsi, continua l’attività della task force comunale

Luco dei Marsi. L’iniziativa della spesa solidale potrebbe essere racchiusa nella frase “il poco di molti che è un grande aiuto per chi ha poco o nulla”.

In questi giorni, la task force comunale attivatasi per far fronte all’emergenza Covid-19, sta continuando l’attività di assistenza ai cittadini e in particolare alle persone più in difficoltà. La fase 2 è appena iniziata, e con essa è iniziato l’allentamento graduale del lockdown ma tante situazioni di disagio, che riguardano in particolare le fasce più fragili della popolazione, permangono.

“Invitiamo tutte le persone che hanno la possibilità a conferire nei carrelli solidali, presenti nei negozi e supermercati aderenti, i beni di prima necessità, alimentari o prodotti per l’infanzia e l’igiene di base” questo l’invito del Comune.