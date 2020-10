Spesa e farmaci a domicilio per anziani e soggetti fragili, l’iniziativa dell’associazione avezzanese “Pagina Bianca”

Avezzano. Spesa e farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepresse: questa l’iniziativa dell’associazione culturale avezzanese “Pagina Bianca”. Il nome del progetto, patrocinato dal Comune di Avezzano, è “Mai Soli”. Il servizio, disponibile il lunedì, mercoledì e venerdì, copre l’intero territorio avezzanese, frazioni incluse. Gli interessati possono contattare il numero 3534169702.

“Chiudono alcune serrande, aumentano le limitazioni agli spostamenti, e le persone si rinchiudono in casa con la paura di dover affrontare i prossimi mesi in balia della propria solitudine. E tra queste, ci sono coloro che più di tutti aspettano con ansia che questo periodo di pandemia scorra via velocemente per riempire i capitoli di una storia ormai passata” spiega l’associazione “Pagina Bianca”. “Persone anziane, fragili, immunodepresse… è proprio a loro che “Pagina Bianca” ha scelto di riservare la propria opera di volontariato”.

“Attraverso una rete di collaborazioni con imprese, farmacie e supermercati locali, i giovani associati si metteranno a disposizione per portare i beni e i prodotti necessari direttamente in casa dei più bisognosi” continua l’associazione. “Gli ordini, effettuati tramite un centralino messo proprio a disposizione dall’associazione stessa, arriveranno direttamente alle varie attività, che si prodigheranno per organizzarli al più presto, così da permettere agli associati di soddisfare le diverse esigenze nel minor tempo possibile”.

“Non possiamo scegliere di eliminare questa tragica situazione di stallo che la pandemia ha portato, quello che possiamo scegliere è il tipo di reazione che crediamo che meriti da noi. E noi scegliamo di affrontarla con coraggio e, soprattutto, mai soli” conclude l’associazione “Pagina Bianca”.