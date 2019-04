5G, Morino tra i 120 Comuni della sperimentazione. Il sindaco D’Amico: non faremo da cavia

Morino. Il Comune di Morino è tra i 120 Comuni designati per la sperimentazione del 5G, una tecnologia che, sostengono alcuni, potrebbe rappresentare un pericolo per la salute umana. Le autorizzazioni per le concessioni spettano al sindaco, Roberto D’Amico, che ha dichiarato che l’Amministrazione Comunale non rilascerà alcuna autorizzazione o concessione per l’installazione delle antenne necessarie alla sperimentazione.

“Non faremo da cavia e continueremo a proteggere la salute dei cittadini, la qualità della vita e dell’ambiente che, fortunatamente e incontaminato, ancora ci circonda. Il mio ruolo di primo cittadino mi impone prima di tutto la responsabilità di prendermi cura, ove possibile, dei miei concittadini pertanto volendo mantenere ora e preservare per chi verrà dopo di noi questi luoghi, non permetterò che il Comune di Morino prenda parte ad alcuna sperimentazione che possa danneggiarci. Come si può anche solo pensare che un Comune come quello di Morino, con una ricchezza ambientale come la Riserva Zompo lo Schioppo possa essere d’accordo e accettare volontariamente di deturpare l’ambiente e mettere a rischio la nostra salute, la purezza e la ricchezza che la natura ci ha offerto?” conclude il sindaco.