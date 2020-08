Spegnere il T-Red e investire sulla sicurezza stradale: la richiesta di FdI a Genovesi in caso di elezione

Avezzano. Spegnere il T-Red e investire sulla sicurezza stradale: è questa la richiesta di Fratelli d’Italia tra le priorità amministrative che assumerà, nel caso di elezione, la Giunta guidata dal sindaco Genovesi.

“Tra le priorità amministrative che assumerà la Giunta guidata dal sindaco Genovesi, chiederemo che si provveda a spegnere il T-Red, possibilmente già nella prima seduta della Giunta comunale”, afferma Roberto Alfatti Appetiti, coordinatore di Fratelli d’Italia, “l’amministrazione non farà più cassa sulla pelle dei cittadini. Noi non permetteremo che si ripeta quanto accaduto nel passato, con famiglie ridotte allo stremo per il numero di multe subite e non mi riferisco ovviamente a chi passa con il rosso”.

“Dopo lo spegnimento del T-Red”, sottolinea Appetiti, “promuoveremo uno studio, da effettuare in collaborazione con la polizia municipale, degli incroci dove si verifica il maggior numero di incidenti e quindi i semafori hanno maggiore utilità sociale e là si andrà a incrementare, se necessario, l’opportunità vigilanza.

Nello stesso tempo”, conclude Alfatti Appetiti, “investiremo anche sulla formazione scolastica in materia di sicurezza stradale, perché i nostri ragazzi devono comprendere e apprezzare quanto sia importante il rispetto delle regole per prevenire incidenti, purtroppo in alcuni casi con esiti anche mortali”.