Spedite mille mascherine chirurgiche a Carsoli, D’Antonio: un piccolo gesto per alleviare le difficoltà del momento

Carsoli. Sono state spedite con il corriere Tnt le mille mascherine di tipo chirurgico che il consigliere Domenico D’Antonio ha fatto recapitare direttamente al Comune di Carsoli. A tal proposito lo stesso consigliere capo gruppo di Futuro Certo e già sindaco di Carsoli ha inoltrato formale comunicazione al Sindaco e agli uffici comunali con la quale si evidenzia “che le stesse verranno consegnate presso il Comune già nella giornata di domani al fine della distribuzione alla cittadinanza, come da contatti già avuti con il responsabile della Protezione Civile e con il Presidente del Consiglio, delegata alla Protezione Civile. In un momento così difficile per tutti”, spiega D’Antonio, “spero che questo piccolo gesto possa un pò alleviare le difficoltà e sofferenze dei nostri compaesani”.

“Nell’esprimere tutta la vicinanza e disponibilità del nostro gruppo consiliare a collaborare per il bene di tutti e per valutare insieme le iniziative ed azioni da intraprendere per sostenere attualmente le famiglie”, precisa, “le attività commerciali ed artigianali, le piccole e medie imprese e le industrie del territorio e verificare quali strumenti utilizzare nel post pandemia per far ripartire le attività commerciali, turistiche e produttive consentendo il mantenimento dell’occupazione”.

Altre mascherine di tipo FFp3 sono state già donate sempre dal medesimo consigliere alla Croce Rossa di Carsoli e all’Associazione 16 Maggio 1882, nonchè all’area distretto Marsica per l’utilizzo dei medici per l’assistenza domiciliare integrata. “Non servono nè ringraziamenti tantomeno polemiche in questo frangente”, conclude D’Antonio, “proprio in ragione di un momento particolarmente difficile come quello che si sta vivendo”.