SpazioPolitica incontra il sindaco Cesidio Lobene: ecco Trasacco a un mese dalle elezioni

Trasacco. E’ passato poco più di un mese dall’elezione di Cesidio Lobene, primo cittadino di Trasacco. La redazione di MarsicaLive lo ha contattato per saperne di più sull’appena cominciata esperienza politica nel Comune marsicano. Ecco cosa ci ha raccontato.

L’arrivo di un finanziamento per il campo sportivo ha riacceso le speranze per la squadra di calcio. Quanto è importante il mondo dello sport a Trasacco?

Lo sport a Trasacco è importante. Stiamo infatti provvedendo a rendere agibili gli impianti presenti. A tal proposito sono arrivati circa 115 mila euro di finanziamento con i quali cercheremo di restituire alla comunità strutture sportive adeguate, a norma e sicure. Per ciò che concerne nello specifico il campo sportivo in erba non sono in grado di poter promettere nulla di definitivo ma proviamo a terminare il lavoro di riqualificazione in concomitanza con l’inizio della nuova stagione sportiva.

In passato l’amministrazione Quaglieri si è occupata della Cintarella, lei come pensa di portare avanti questa attenzione per la sicurezza stradale?

Seguiremo senza dubbio il percorso di sicurezza stradale iniziato negli anni precedenti. In particolar modo investiremo sulla Cintarella, una strada pericolosa ma al tempo stesso percorsa da molte persone che necessita di essere messa in sicurezza. Inoltre, provvederemo a intervenire lì dove ce ne fosse necessità, al fine di garantire una viabilità senza rischi su tutta la rete stradale.

Quanto pensate di puntare sul settore agricolo?

Trasacco è un paese molto sensibile al tema dell’agricoltura; non possiamo tralasciare quella che è l’economia principale del nostro paese, anche perché io sono un imprenditore agricolo. Cercheremo di ottenere fondi regionali, statali ed europei per mettere in sicurezza strade e per la sagomatura dei fossi poderali insieme al consorzio di bonifica.

Avete intenzione di estendere i lavori di riqualificazione della torre di Febonio, anche al centro storico di Trasacco?

Abbiamo già presentato un bando europeo di 5 milioni di euro per cercare di ridare dignità a una zona pressoché abbandonata a se stessa. Cercheremo di rispondere a più bandi possibile. L’intenzione è quella di continuare il lavoro cominciato dall’amministrazione Quaglieri che ha già investito molto sul centro.

Quali sono gli altri progetti che avete intenzione di mettere in campo per il futuro?

Sarà avviato un programma di lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e un potenziamento relativo all’illuminazione pubblica. Abbiamo ricevuto un finanziamento di 700mila euro per la messa in sicurezza del plesso delle scuole elementari di via Cavour e cercheremo di appaltare i lavori a breve. La struttura rimarrà quindi chiusa per manutenzione, nel frattempo troveremo una sistemazione temporanea agli alunni. Abbiamo, infine, già avviato una gara per la variante via Nassiriya; vogliamo ridare dignità alla parte bassa del paese. La nostra è un’amministrazione giovane e sono sicuro che riuscirà a dare i suoi frutti.