SpazioPolitica, Fina (Pd): “A Roma mi occuperò del futuro dell’Abruzzo” [VIDEO]

Avezzano. “Affronterò il mio incarico con grande senso di responsabilità, spirito di servizio, disciplina e onore”. Ha risposto così ai nostri microfoni Michele Fina, segretario regionale del Pd e neo senatore abruzzese.

“Mi occuperò del territorio a prescindere dalle appartenenze”, ha spiegato, “mi occuperò del futuro dell’Abruzzo, dei suoi punti di forza e dei suoi punti debolezza. In senato seguirò anche l’importante legge che riguarda la filiera del libro, in quanto leggere significa saper ascoltare e, la capacità di ascolto, è determinante per chiunque voglia svolgere una funzione come quella politica che non riguarda se stessi ma il rapporto con gli altri”.

Guarda l’intervista completa