SpazioPolitica, arriva la carica dei Marsicani alla conquista dell’Emiciclo. Ecco tutti i candidati in corsa

Avezzano. La Marsica si gioca una partita importante per la conquista dell’Emiciclo. Sono decine i candidati alla carica di consigliere che si daranno battaglia in questi mesi per conquistare un seggio nel consiglio regionale d’Abruzzo. Il 90per cento degli amministratori regionali uscenti – 5 in totale – si ricandideranno nell’ottica di portare avanti il lavoro iniziato. Di nuovo in campo il presidente del consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio (Partito democratico), l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Berardinetti (Abruzzo in Comune), il consigliere di maggioranza Maurizio Di Nicola (+Abruzzo) e il consigliere d’opposizione Emilio Iampieri (Forza Italia). Non ci sarà il consigliere Gianluca Ranieri.

CENTROSINISTRA. Il candidato presidente, Giovanni Legnini, nella Marsica oltre agli uscenti può contare su un nutrito gruppo di amministratori, esponenti della società civile, rappresentanti del mondo dell’associazionismo e cittadini desiderosi di fare la prima esperienza in politica. Con il Pd, oltre a Di Pangrazio, ci sono le due marsicane Valentina Angelucci, assessore di Luco dei Marsi, e Rosa De Luca, assessore di Carsoli. Nella lista Progressisti con Legnini (Leu) si trovano Gaetano Iacobucci e Daniele Iacutone, mentre con la lista Abruzzo in Comune oltre a Berardinetti c’è Maria Antonietta Dominici, consigliere al Comune di Avezzano. In +Abruzzo oltre al consigliere Di Nicola c’è Lorenzo Lorenzin, sindaco di Cappadocia, menre nei Centristi per l’Europa troviamo Angelo Raffaele, già consigliere provinciale e in Avanti Abruzzo Angelo Mariani, ex sindaco di Canistro, e Domenico Venditti, già presidente di Confesercenti. Scorrendo le liste in Abruzzo insieme hanno trovato posto Leonardo Lippa, sindaco di Villavallelonga, e Marianna Grazia Augusta Cantelmi, medico.

CENTRODESTRA. Tanti sono i candidati anche con le liste di centrodestra legate al candidato presidente Marco Marsilio. Nella lista di Forza Italia, oltre al consigliere Iampieri, troviamo Antonio Del Corvo, ex presidente della Provincia dell’Aquila, e Lucia Ottavi, moglie del sindaco di San Benedetto, Quirino D’Orazio. Con la Lega sono tre i marsicani in corsa: Simone Angelosante, Leonardo Casciere e Antonio Morgante. In Fratelli d’Italia troviamo Massimo Verrecchia, già onorevole, Angela Taccone, amministratore di Celano, e Mario Quaglieri, ex sindaco di Trasacco. Azione politica ha schierato Pino Angelosante, ex sindaco di Ovindoli, Antonio Paraninfi, sindaco di Oricola, e gli avvocati Rosa Pestilli e Alessandra Ricci. Nella contestata lista dell’Udc si trovano Pasqualino Di Cristofano, già consigliere provinciale, Lino Cipolloni e Iride cosimati, amministratori di Avezzano che però hanno scelto di fare un passo indietro dopo le polemiche.

MOVIMENTO 5 STELLE. Al fianco di Sara Marcozzi, candidata presidente, ci saranno i marsicani Giorgio Fedele, già braccio destro del consigliere Ranieri, Adele Paponetti, Antonina Cofini, Angelo Bisegna, Giuseppe Walter Delle Coste, Michela Baliva e Antonella Di Passio.

CASAPOUND. Tra i candidati della lista di Casapound guidata da Stefano Flajani ci sono anche i marsicani Eugenio Lustri e Marco Mancini.

Ps. Lo #SpazioPolitica con le interviste ai sindaci marsicani tornerà la prossima settimana dopo la pausa elettorale.