SpazioPolitica a Civitella Roveto, il sindaco De Filippis: risorse dimezzate, ma attività amministrativa positiva

Civitella Roveto. Attraversata per intero dal fiume Liri, Civitella Roveto fa parte del club dei Borghi autentici d’Italia e rappresenta oggi un punto di riferimento per i territori della Valle Roveto e per l’intera Marsica. Cultura, scuola, aree naturali, manifestazioni sociali, turistiche e sportive. Sono stati questi i punti sui quali #SpazioPolitica ha voluto accende i riflettori questa settimana. La redazione di MarsicaLive ha chiesto al primo cittadino Sandro De Filippis di svelare qualche curiosità sul paese per permettere a tutti di conoscere meglio tutte le sue innumerevoli sfaccettature.

Sindaco, lei dopo tanti anni di mandato è tornato di nuovo alla guida di un Comune. Naturalmente è sempre difficile conciliare la vita lavorativa con quella da primo cittadino. Qual è il segreto che permette di portarle avanti entrambe?

Conciliare l’attività di sindaco con quella di medico ospedaliero è sicuramente difficile e spesso si è impegnati per gran parte del giorno ed è necessario sacrificare qualsiasi altro interesse. Da alcuni mesi, però, sono in pensione e svolgo il ruolo di sindaco a tempo pieno.

E’ positivo o negativo il bilancio relativo a questi anni di mandato? Quali sono stati i progetti e le attività più importanti che avete portato a termine?

Il bilancio di una amministrazione comunale non può prescindere dalle condizioni reali nelle quali essa deve operare e dobbiamo considerare che queste sono assolutamente peggiorate, rispetto ai miei precedenti mandati: le risorse a disposizione sono drasticamente diminuite e le procedure burocratiche sono diventate ossessive e spesso inestricabili. In un tale contesto, credo che l’attività dell’amministrazione sia certamente positiva: il decoro urbano è stato notevolmente migliorato, i servizi pubblici compresi quelli a rete sono oggetto di continua attenzione ed hanno recuperato efficienza e funzionalità. Ma in generale, tutto il patrimonio comunale è oggetto di interventi di manutenzione e messa a norma con particolare attenzione alle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ed agli edifici scolastici, come ad esempio l’edificio della scuola elementare, del quale abbiamo pressoché terminato le opere di messa in sicurezza malgrado le continue ed assurde difficoltà create dalla burocrazia ministeriale. E poi vorrei sottolineare le tantissime iniziative e manifestazioni promosse e patrocinate dagli amministratori in campo culturale, sociale, turistico e sportivo.

Con questa nuova amministrazione possiamo dire che ha rilanciato molto il Comune di Civitella: tanti sono gli eventi, le manifestazioni, le iniziative e i progetti in corso. Quanto è importante per lei il lavoro di squadra?

In un piccolo comune, soprattutto in periodi difficili come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da scarsità di risorse e da carenza di personale dipendente, una buona amministrazione può essere ottenuta solo se c’è una buona qualità degli amministratori. In definitiva è solo il ruolo e l’impegno di questi ultimi a fare la differenza. Sono molto orgoglioso del gruppo, costituito prevalentemente da giovani, che da due anni amministra con me il nostro comune. Dobbiamo alla loro capacità di risolvere con efficienza e celerità ogni questione amministrativa e comunale, se l’immagine del nostro paese continua ad essere apprezzata dall’esterno.

Nella Valle Roveto da anni si fa squadra e si punta alla valorizzazione dei prodotti tipici come l’olio o le castagne Roscette. Sono numerose anche le attività sportive e culturali che coinvolgono tutti i borghi del territorio rovetano. Per lei c’è una ricetta precisa grazie alla quale si potrebbe fare di più e una strada che bisognerebbe perseguire per fare ancora meglio?

La strada è quella da Lei indicata: il patrimonio naturale della Valle Roveto è veramente importante, la biodiversità del nostro territorio non ha eguali nel centro Italia e, spesso, la compenetrazione tra ambiente e i più antichi centri abitati è straordinaria. Sono convinto che dovremmo puntare con più decisione e tutti insieme su queste qualità della nostra valle, ma a volte, ancora oggi, ci attardiamo in risorgenti gelosie di campanile.

Cosa avete in mente di realizzare nei prossimi anni?

Date le premesse e la situazione politico-economica già ricordate, l’azione dell’amministrazione Comunale proseguirà nel solco già tracciato ossia opere di mitigazione del rischio idro-geologico, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio comunale e degli impianti a rete, ma oltre a questi interventi il nostro impegno riguarderà alcune iniziative importantissime per la nostra comunità, quali: i lavori di adeguamento sismico dell’edificio della scuola media, in parte già avviati ed eseguiti, quelli sempre di adeguamento sismico dell’edificio della sede comunale, quelli per il risparmio energetico ed il piano per riorganizzare il polo agroalimentare comunale.