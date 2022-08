Spazio Teatro e Arti creative cerca collaboratori: le posizioni aperte e come partecipare alla selezione

Avezzano. S P A Z I O teatro e arti creative cerca collaboratori per ampliare il proprio organico e la propria offerta formativa. Fervono i preparativi per il nuovo anno artistico di S P A Z I O teatro e arti creative il centro culturale gestito da Il volo del Coleottero che si trova in via delle Olimpiadi 2C, ad Avezzano.

Si cercano collaboratori per ampliare l’organico e l’offerta formativa.

Si cercano insegnanti di teatro, educatori, arteterapeuti, artisti visivi, autori, scrittori, musicisti, illustratori, danzatori, fotografi, insegnanti di yoga.

Sarà possibile inviare il proprio curriculum corredato di un progetto artistico relativo all’ambito di propria competenza entro il 5 settembre 2022.

La selezione avverrà sulla base delle competenze, ma anche dell’idea progettuale proposta. Non verranno presi in considerazione materiali sprovvisti di curriculum e progetto. S P A Z I O teatro e arti creative è nato nell’ottobre 2021 e dopo solo un anno di attività è diventato un luogo di riferimento e di fermento artistico.

Nasce per essere un “luogo delle possibilità” dove è possibile proporre, studiare, confrontarsi e sperimentare, un centro dove le idee prendono forma, una scatola aperta a tutti e a tutte le sfumature che l’arte creativa e performativa sa offrire.

S P A Z I O teatro e arti creative è un posto dove realizzare spettacoli teatrali e festival tematici, laboratori di arti sceniche per ragazzi e adulti, attività creative, corsi di formazione per educatori, progetti di lettura, workshop, corsi di scrittura creativa, progetti sociali, percorsi educativi e inclusivi, corsi di formazione e specializzazione per attori.

S P A Z I O teatro e arti creative è un centro eterogeneo, condiviso per dar voce alla creatività, all’espressione, allo studio e alla riflessione culturale, all’integrazione sociale, una possibilità, un riferimento, una casetta sull’albero dove costruire e sognare, dove sentirsi a casa e aver voglia di ritornare.

Una struttura di 160 mq costituita da: 1 ingresso, 1 segreteria, 2 bagni, 1 sala multifunzionale di 30 mq, 1 foyer, 1 sala teatrale di 65 mq con spazio a terra. Pavimento in legno. Sedie su pedane completamente removibili. Proiettore, impianto luci e audio a disposizione.

Il materiale può essere inviato entro il 5 settembre 2022 a [email protected]

Info: http://www.spazioteatroearti.it/ tel. 349.6057192