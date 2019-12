Spazio al Natale, al via una serie di appuntamenti in città con il volo del Coleottero: ecco tutti gli eventi

Avezzano. Natale è in arrivo e “Il volo del coleottero” Teatro Musica ha progettato quest’anno “Spazio al Natale”, una rassegna di tre eventi diversi destinati a un pubblico di tutte le età presso al teatro di San Rocco di Avezzano. “L’idea nasce dalla voglia di creare occasioni di incontro per vivere la magia del periodo natalizio in un clima di famigliarità e amicizia”, racconta Francesco Sportelli, direttore artistico de Il volo del Coleottero, “nel segno artistico della bellezza e della convivialità”. Il primo evento è previsto per venerdì con un pomeriggio ricco di sorprese: un laboratorio manuale creativo a tema natalizio a cura di Sabrina Mastrodicasa e a seguire una merenda insieme. Per l’occasione gli allievi del gruppo under 19 dei nostri laboratori teatrali regaleranno ai presenti una esibizione teatrale. Il contributo per l’intero pomeriggio è di 10 euro. Per informazioni è possibile contattare il numero 349.6057192 o mandare una mail info@ilvolodelcoleottero.it.

Il 20 dicembre l’associazione offrirà un evento speciale di musica dal vivo e storie di Natale che vedrà la partecipazione della pianista Kaori Matsui accompagnata dalle voci dei genitori dei nostri allievi che si metteranno in gioco e a disposizione per una serata di beneficenza in favore dell’associazione Guineaction onlus che si occupa di istruzione e cultura in Guinea. Il 3 è in appuntamento l’apertura dell’anno nuovo come ci piace fare da qualche anno, con il nostro spettacolo “Canto di Natale” prodotto insieme al TSA Teatro Stabile d’Abruzzo.”