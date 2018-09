Sparita la fontanella al parco delle rimembranze, Di Bastiano scrive al Comune per sollecitare intervento

Avezzano. “Signor sindaco, il 5 gennaio 2018 le scrissi per segnalarle lo stato in cui versava il parco di via Cavalieri di Vittorio Veneto; a oggi sono stati fatti interventi che tamponano ma che non sono risolutivi del problema”, scrive Augusto Di Bastiano, responsabile del centro giuridico del cittadino di Avezzano.

“So che dovrebbe partire a breve il piano manutenzione parchi e giardini e pazientemente la città, ed in particolare noi abitanti di Borgo Pineta attendiamo, ma la scomparsa della fontanella all’interno del parco non trova giustificativi e preoccupa perché dal 5 di gennaio 2018 (quando fu trovata a terra) ad oggi è scomparsa. Perchè ancora non viene rimessa al suo posto?”, ha concluso Di Bastiano.