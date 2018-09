Sparisce misteriosamente grossa somma di denaro dall’ufficio postale, indagini dei carabinieri

Tagliacozzo. Sparisce una grossa somma di denaro dall’ufficio postale. Il misterioso episodio è avvenuto all’ufficio postale di Tagliacozzo e sul caso sono in corso indagini dei carabinieri. Si tratta, secondo quanto appreso da militari dell’Arma, di un ammanco di denaro scoperto dallo stesso personale durante l’orario di lavoro. I fatti risalgono a qualche giorno fa quando alla filiale che si trova in centro sarebbe stato scoperto l’ammanco di una somma on ancora stabilita.

Si parla di circa 50mila euro ma su questo punto non ci sono conferme. Saranno le indagini in corso a chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Fino a ora sul caso è stato mantenuto uno stretto riserbo così come sulla cifra portata via in circostanze apparentemente inspiegabili. Sono stati eseguiti conteggi interni per stabilire l’esatto ammontare della cifra sparita dall’ufficio postale. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, guidati dal comandante Silvia Gobbini, sono state avviate subito dopo la scoperta del fatto.

Sono state ascoltate diverse persone e dipendenti dell’ufficio postale per venire a capo di una vicenda che all’apparenza incomprensibile. L’accaduto ha fatto molto clamore al punto che l’ammanco dei soldi è diventato un fatto di pubblico dominio.

Secondo una delle ipotesi, qualcuno potrebbe essersi introdotto nell’ufficio postale, non è chiaro se proprio durante le ore di apertura al pubblica, per prelevare il denaro in un momento di distrazione. Però questa è solo una delle ricostruzioni al vaglio dei carabinieri che stanno cercando di scoprire la verità avvalendosi anche della videosorveglianza. Ma non si trascurano però altre piste che gli investigatori stanno vagliando con attenzione.

Le telecamere potrebbero aver ripreso dettagli apparentemente insignificanti ma determinanti per la soluzione del giallo. L’analisi dei filmanti potrebbe permettere nelle prossime ore di arrivare a una svolta.