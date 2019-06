Spaccio nel bosco a Pietraquaria, a pochi passi da pellegrini e sportivi. Sequestrati due etti di droga

Avezzano. Spaccio nel bosco a Pietraquaria, a pochi passi da pellegrini e sportivi. Sono stati sequestrati due etti di droga. Il controllo è avvenuto per puro caso, durante un servizio di prevenzione degli incendi boschivi, nella zona della Pietraquaria, ma anche per il monitoraggio della presenza dell’orso e per la repressione a violazioni in materia ambientale. I carabinieri forestali di Avezzano hanno notato uno straniero che faceva da palo e un altro all’interno del bosco in atteggiamento sospetto.

Nei guai sono finiti due stranieri, entrambi di nazionalità marocchina. Si tratta di N.M., il palo, e S.A., il presunto spacciatore, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio.

Lo spaccio, secondo l’accusa, avveniva con lo scambio all’interno del boschetto, a pochi passi dalla passeggiata quotidiana di tanti avezzanesi che salgono su al santuario per allenarsi, ma allo stesso tempo lontano da sguardi indiscreti perché all’interno del boschetto, in un luogo nascosto.

I carabinieri hanno e quindi eseguito un controllo e tra i cespugli e trovato 200 grammi di hashish. I due stranieri, però, sono stati denunciati a piede libero. Non è scattato l’arresto per loro ma sono indagati per detenzione ai fini di spaccio.