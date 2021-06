Spaccio in centro storico a Celano, arrestato dai carabinieri un 28enne marocchino

Avezzano. È stato seguito per mesi ed è stata documentata la sua attività di spaccio con diversi contatti con i clienti, nel centro storico di Celano. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Avezzano questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesso dal gip del Tribunale di Avezzano, Daria Lombardi, nei confronti di Mohammed El Moubareck, cittadino marocchino di 28 anni.

Non è la prima volta che i carabinieri concentrano le loro indagini nel centro storico di Celano, dove spesso sono proprio i cittadini a sollecitare i controlli, in quanto a volte spettatori di episodi di spaccio.

Spaccio che lo scorso anno, appena scattano il lockdown, portò già a due denunce, sempre nei confronti di giovani immigrati che abitano nelle stradine del borgo storico. In passato i residenti del centro storico si sono anche riuniti in un comitato che si è interfacciato con l’amministrazione comunale per richiedere controlli sulle abitazioni concentrate tra i vicoli di via Muranuove e via dei Caduti di Nassiriya, spesso bivacco di cittadini non regolari, a quanto pare avvezzi anche allo spaccio di droga.

Continua dunque l’attività di controllo dei militari dell’Arma nei punti a maggior rischio della città per garantire sicurezza ai cittadini. Una settimana fa, un altro arresto a Borgo Ottomila, altra area di Celano fortemente interessata dal fenomeno dello spaccio di droga. In quel caso si è trattato di un arresto e quattro denunce nei confronti di tutte persone senza regolare permesso di soggiorno.