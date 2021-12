Spaccio e degrado in via Bagnoli, i residenti: “Ormai è una questione di ordine pubblico”

Avezzano. Degrado ma anche spaccio di sostanze stupefacenti, in via Bagnoli, ad Avezzano, non lontano dall’istituto di Ragioneria. A lamentare quanto accade sotto gli occhi di tutti è una cittadina che ha inviato una nota al Comune di Avezzano per sollecitare un intervento quanto più risolutivo.

“Chiedo che si intervenga sul tratto di ferrovia tra via collelongo e via Bagnoli (vicino all’istituto di Ragioneria)”, scrive nella lettera inviata al Comune e alla redazione di Marsicalive, per esprimere il disagio non solo suo ma di tutti i residenti, “la zona è utilizzata come discarica ed è ormai una zona di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Tante sono state le richieste fatte dai cittadini ma sono rimaste inascoltate con il pretesto che si tratta di aria privata. Ma ora sono in ballo questioni di ordine pubblico”.