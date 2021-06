Spaccio drive in nella Marsica, per la Lega “scacco a mercato droga, sicurezza sia la priorità”

Avezzano. “Uno scacco al mercato della droga in città”. Con queste parole il gruppo della Lega in Consiglio comunale ad Avezzano rivolge un plauso agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine che ieri hanno scoperto e smantellato una centrale di spaccio nella frazione avezzanese di San Pelino. Per il gruppo del partito di Matteo Salvini l’operazione della polizia locale ha rappresentato “anche un riscatto in nome della legalità per tutta la comunità marsicana”.

L’operazione, come riportato da MarsicaLive, ha portato alla denuncia di 7 soggetti di nazionalità marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

“Stando a quanto riportato dai giornali”, sottolinea il coordinatore provinciale e consigliere comunale della Lega, Tiziano Genovesi, “questi soggetti hanno contribuito a mettere in piedi un ‘Drive-in della droga’ nella immediata periferia di Avezzano e adesso sono a piede libero. Questa vicenda riaccende i riflettori su alcune questioni centrali per il nostro territorio: il problema della sicurezza e del degrado delle periferie della nostra città e della necessità di pene più severe. Chi sbaglia e arreca un danno ad una società che si dice civile deve pagare”.

Genovesi, poi, ringrazia la polizia “per il lavoro straordinario portato avanti. Ringrazio”, aggiunge, “tutti gli operatori che hanno portato al conseguimento di questo risultato; un plauso particolare a Luca Montanari, comandante della polizia locale, che ha coordinato i suoi uomini in questa operazione delicata”.La droga è uno dei mali più gravi che attanaglia la nostra società e dobbiamo continuare a combatterla a ogni livello, ognuno come può, in nome della legalità e della difesa del nostro territorio”, conclude il coordinatore del Carroccio.

Gli fa eco il consigliere comunale di Avezzano Alfredo Mascigrande. “È stato assestato un duro colpo alla criminalità”, spiega, “un plauso alla polizia locale e alla guardia di finanza per l’impegno nella lotta allo spaccio. L’auspicio è che questa sia solo la prima di una lunga serie di operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella nostra città: sono ancora troppe le realtà interessate e oppresse da questo fenomeno”, conclude il consigliere, “resta dunque necessario ristabilire una vivibilità del nostro territorio per la sicurezza di tutti i cittadini, delle nostre famiglie e dei nostri figli”.