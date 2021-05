Spaccio a Borgo Ottomila, 1 arresto e 4 denunce: sono tutti magrebini senza permesso di soggiorno

Celano. Un altro arresto a Borgo Ottomila, località di Celano nel Fucino, da parte dei carabinieri della compagnia di Avezzano.

I militari agli ordini del capitano Luigi Strianese, oggi pomeriggio, tra strada 36 e la strada Cintarella, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga proprio nel Fucino, hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 39enne di origine magrebina, non in regola con il permesso di soggiorno, trovato in possesso di diversi involucri contenenti cocaina e hashish.

Insieme al 39enne sono stati fermati e denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso altri quattro uomini di origine magrebina, tutti senza fissa dimora e non in regola con il permesso di soggiorno, rispettivamente di anni 21, 24, 30, e 43, trovati in possesso anch’essi di alcuni involucri con cocaina e hashish.

La droga è stata sequestrata. Il 39enne è stato trasferito nella propria abitazione, agli arresti domiciliari, così come disposto dal pm della procura di Avezzano.