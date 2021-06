Spacciatori incastrati ad Avezzano: efficaci i controlli del comune, nuove telecamere in arrivo

Avezzano. La pandemia non frena lo spaccio e le forze dell’ordine proseguono il loro lavoro di monitoraggio nella Marsica, come con l’ultimo efficiente blitz avvenuto nell’area di San Pelino. L’ operazione anti-spaccio di droga della Polizia locale, ha visto protagonista la zona vecchia della frazione, frutto di una lunga indagine con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, autorizzata dalla Procura della Repubblica, che ha assestato un duro colpo alla banda di spacciatori di sostanze stupefacenti, rappresentando un ottimo segnale sul fronte della sicurezza per i cittadini. “L’operazione antidroga della Polizia locale del Comune di Avezzano”, sottolinea il sindaco Gianni Di Pangrazio, “che ha portato allo smantellamento della centrale di spaccio certifica che l’impegno dell’amministrazione comunale per garantire la sicurezza a tutto campo dei cittadini, sia attraverso il sistema

delle telecamere di videosorveglianza posizionate nei punti strategici, che dei controlli degli agenti sul campo, sta funzionando al meglio”.

“Il risultato di questa importante attività della Polizia locale”, ha proseguito il primo cittadino di Avezzano,”nel contrastare il fenomeno dello spaccio e delle attività delinquenziali, che vedono impegnate ogni giorno e con ottimi risultati le altre forze dell’ordine, rappresentano una garanzia per l’intera comunità avezzanese”. Inoltre, per rafforzare il livello di efficienza dei controlli e inchiodare alle proprie responsabilità gli autori di azioni delittuose, l’amministrazione comunale implementerà il numero delle telecamere di videosorveglianza, ormai proiettate verso quota 100, che in decine di occasioni si sono rivelate fondamentali per risolvere casi di furti, rapine, molestie sessuali e atti delinquenziali. Infine, i sistemi di sorveglianza di ultima generazione saranno inseriti anche all’interno di tutte le scuole superiori e, dopo il via libera di Rete ferroviaria italiana, specificatamente anche nel sottopasso della stazione ferroviaria della città.