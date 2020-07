Spacciatore 33enne arrestato ad Avezzano, oltre 400 le dosi di hashish vendute in 6 mesi

Avezzano. Alle prime luci del mattino di oggi, 27 luglio 2020, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nr.1759/2019 R.G.N.R. e nr.689/2020 R.G.GIP, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avezzano, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano hanno tratto in arresto H.H., di anni 33, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle indagini gli investigatori hanno raccolto inconfutabili elementi probatori a carico dell’uomo che, fra agosto 2019 e gennaio 2020, si sarebbe reso responsabile di oltre 400 cessioni di sostanze stupefacenti del tipo hashish a giovani del luogo.

L’arrestato, secondo le disposizioni Covid-19, è stato tradotto presso il carcere di Vasto dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.