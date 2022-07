Sovrano militare ordine di Malta, Fabrizio Venturini nuovo delegato d’Abruzzo e Molise

E’ stato ratificato il nuovo Consiglio della delegatizio di Abruzzo e Molise del Sovrano militare ordine di Malta. Il nuovo delegato è un marsicano, Fabrizio Venturini, di Tagliacozzo, mentre i consiglieri sono Paolo Giuliani e Antonietta Di Stefano dell’Aquila, Augusto D’Alessandro altro marsicano, Marco Del Sindaco di Chieti e Maurizio Perilli di Loreto Aprutino. Un incarico di grande responsabilità per Venturini che succede allo storico delegato Gaetano Blasetti.

Una sfida al rinnovamento ma anche per mantenere alta l’attenzione dello Smom nei confronti di chi è in difficoltà. Il nuovo consiglio intende essere sempre più presente sul territorio con lo spirito dei carismi melitensi della “Tuitio fidei et obsequium pauperum”. Sono molte le attività della delegazione e dell’Ordine tutto rivolte ai più deboli, in particolare a chi è ai margini della società e soprattutto ai poveri, ai malati e ai sofferenti. Tra le iniziative portate avanti in Abruzzo c’è la tradizionale raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà.

Recentemente le iniziative si sono moltiplicate a causa del drammatico scenario internazionale. E’ stata portata a termine dalla delegazione abruzzese una raccolta di farmaci e di materiale sanitario per un valore di oltre 15mila euro destinati alla popolazione dell’l’Ucraina.