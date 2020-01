Sovraindebitamento, apre nella Marsica l’infopoint gratuito per famiglie e imprese: è il primo nell’area

Luco dei Marsi. Apre nella Marsica il primo infopoint per famiglie ed imprese che affronta il problema del sovraindebitamento. Lo sportello, il primo nell’area, è stato attivato nella Marsica a servizio di quest’area e di tutta la provincia dell’Aquila, dalla società Mia srls, ed è possibile accedere gratuitamente: qui, da qualificati esperti, saranno fornite le prime informazioni utili alla risoluzione dei problemi di crisi finanziaria di cittadini, famiglie ed attività economiche. Il servizio, avviato a Luco dei Marsi, intende ricalcare il successo già avuto a Lanciano dall’iniziativa.

Sempre più cittadini e aziende hanno difficoltà ad effettuare pagamenti, finendo così in spiacevoli situazioni di sovraindebitamento. In questi casi capita che si subiscano aggressioni economiche, psicologiche e sociali, con esecuzioni, pignoramenti, perfino ricatti e pressioni da parte dei creditori. Questi problemi possono provocare un crollo psicologico, un disagio familiare, la perdita di autostima, la svendita inutile del proprio patrimonio all’asta. L’aumento esponenziale delle procedure esecutive, coattive, sfratti, tutti nati dall’affannoso recupero di crediti ha provocato un impatto sociale devastante, motivo che ha perfino spinto il legislatore ad introdurre frettolosamente la normativa “antisuicidi”, importata da ordinamenti stranieri. Le cifre descrivono il fenomeno come una vera e propria piaga sociale.

Nello “Sportello del sovraindebitamento” vengono offerte le prime qualificate e riservate informazioni, su come poter gestire in tranquillità la propria crisi finanziaria e gli effetti negativi dei pignoramenti, delle aggressioni dai creditori, al fine di ritrovare sicurezza e serenità in famiglia, rispetto e fiducia. Gli sportelli si trovano a Luco dei Marsi in via Padova 1 e a Lanciano in via Fauro 1. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0872 713980 e 388 0728241 oppure mandare una mail all’indirizzo sovraindebitamento@miae.it.