Sottopasso via Pagani, sì ai lavori per il raddoppio della rete fognaria. Investimento da 200 mila euro

Avezzano. Si accorciano i tempi per la realizzazione del prolungamento della fognatura che insiste sul sottopasso di via Pagani. L’amministrazione comunale punta a risolvere un annoso problema che interessa un importante punto di congiunzione tra la parte alta e il centro della città, a rischio di allagamenti con le piogge abbondanti.

Oggi pomeriggio la giunta comunale ha approvato la delibera con il progetto definitivo, che prevede l’investimento di 200mila euro per la “realizzazione del prolungamento con raddoppio della fognatura di via Pagani con collegamento di sfioro fognatura di via Mazzini”.

L’assessore ai Lavori pubblici, il vice sindaco Lino Cipolloni, precisa che ci vorranno circa 20 giorni per contrarre il mutuo e quindi circa un mese per l’avvio delle procedure di gara. L’intervento, atteso dalla città da anni, rientra nel piano delle opere pubbliche del 2018.